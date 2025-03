De nouveaux modèles imprimés en 3D des prochaine gammes d’iPhone 17 viennent de fait leur apparition dans une vidéo, ce qui permet de se faire une idée assez concrète de la prise en main de ces modèles, de leur épaisseur et du design des blocs photo. Basés sur des fuites provenant de sources comme Majin Bu, ces fac-similés présentent des changements notables, notamment sur les iPhone 17 Air et iPhone 17 Pro. La version Pro arbore un large bloc photo s’étendant sur toute la largeur de l’appareil, avec des caméras en formation triangulaire à gauche et le flash ainsi que le LiDAR à droite. De son côté, le modèle Air présente un bloc tout aussi large mais plus étroit, avec un seul capteur. La vidéo montre aussi une impression 3D de l’« ultra-fin » iPhone 17, ce dernier affichant une épaisseur de 7 mm, ce qui n’est finalement pas si fin que ça par rapport aux premiers modèles ultra fins du côté d’Android (avec des smartphones de 5,5 mm d’épaisseur) et même par rapport aux iPhone 16 Pro et 16 Pro Max.



Alors que les rumeurs sur un important redesign de l’iPhone 17 circulent depuis plusieurs mois, les fuites les plus récentes dévoilent quelques incohérences. Les premières « fuites » évoquaient une disposition des capteurs photo en barre, mais cette idée a rapidement été jugée impraticable. Des rendus et dessins techniques en CAD de leakers reconnus comme Jon Prosser et Sonny Dickson ont alimenté les spéculations, des fuites qui proviennent souvent de fabricants d’accessoires plutôt que de sources officielles.