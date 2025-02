Si l’on en croit le bien informé The Elec, LG Display devrait commencer à produire des écrans OLED pour l’iPhone plus tôt que prévu, la production devant démarrer au troisième trimestre 2025. Cette accélération du calendrier intervient alors que LG Display prévoit de co-produire les écrans OLED pour iPhone sur ses lignes de production initialement utilisées pour les écrans OLED des iPad. En raison des ventes mitigées des iPad Pro à dalle OLED, LG Display réoriente ses lignes pour augmenter son volume de production et répondre à la future demande pour les prochaines gammes d’iPhone 17 attendues pour la seconde moitié de 2025. L’entreprise prévoit ainsi d’utiliser sa ligne IT OLED de 5K, capable de produire 15 000 panneaux OLED par mois.

LG Display accélérerait le pas pour terminer l’installation de l’équipement nécessaire à la production de ces dalles OLED durant le premier semestre 2025, la production de masse devant démarrer lors du troisième trimestre. La gamme iPhone 17 sera la première à adopter des écrans OLED avec la technologie TFT à oxyde polycristallin à basse température (LTPO) sur tous les modèles (iPhone 17/17 Plus/17 Pro/17 Pro Max/17 Air), un changement significatif par rapport à la gamme précédent d’iPhone, qui n’intégrait cette technologie que sur les modèles Pro. LG Display prévoit de fournir des OLED pour trois des quatre modèles d’iPhone 17, Samsung Display fournissant le modèle restant. L’entreprise a également augmenté son objectif annuel de livraisons d’OLED pour iPhone, s’attendant à livrer plus de 70 millions d’unités contre 60 millions d’unités en 2024.