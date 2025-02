Il y a eu plusieurs fuites concernant le changement de design pour les iPhone 17 Pro et Air, mais qu’en est-il de l’iPhone 17 standard ? Selon une nouvelle information, Apple ne changerait rien par rapport à l’iPhone 16.

La fuite du jour vient du leaker Jon Prosser. Il a déjà dévoilé des rendus censés montrer à quoi ressembleront l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Air. Mais il précise aujourd’hui que le modèle standard ne bougera pas. « Quelque chose qui n’est pas mentionné dans la vidéo, mais que j’aimerais ajouter ici : l’iPhone 17 standard conserve le même look que l’iPhone 16 de base ».

Ainsi, l’iPhone 17 standard resterait avec ses deux capteurs photo alignés verticalement. Autant dire que ce modèle devrait être le moins intéressant des quatre, étant donné qu’Apple ne proposerait pas d’évolution particulière. Cela étant dit, il se peut que plusieurs personnes ne soient pas fans du nouveau bloc photo des iPhone 17 Pro et Air.

Justement, voici les images récemment publiées qui montrent à quoi devraient ressembler l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Air.

Comme on peut le voir, le bloc photo est bien plus imposant dans les deux cas, au point de prendre toute la largeur. Le modèle Pro garderait trois capteurs photo, là où l’iPhone 17 Air en aurait qu’un seul. La particularité du modèle Air sera sa finesse, avec les rumeurs qui parlent de 5,5 mm. Ce serait, de fait, le téléphone le plus fin jamais proposé par Apple. Le record est actuellement détenu par l’iPhone 6 avec ses 6,9 mm.