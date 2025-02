L’iPhone 17 Pro changerait son bloc photo pour avoir un format allongé et un rendu dévoilant le résultat est publié aujourd’hui par le leaker Jon Prosser. Mais Mark Gurman de Bloomberg suggère que son information est fausse.

Nouveau bloc photo étendu pour l’iPhone 17 Pro ?

Jon Prosser affirme avoir des informations sur l’iPhone 17 Pro et notamment le fait qu’Apple proposerait un bloc photo étendu qui occuperait presque toute la surface en largeur. On retrouverait toujours les trois capteurs photo en forme de triangle, mais le flash, le micro arrière et le capteur LiDAR seraient bien plus éloignés, au point d’être à l’opposé. D’autre part, le bloc photo est annoncé pour être plus sombre que le reste de la coque arrière.

La fuite du jour se focalise exclusivement sur l’iPhone 17 Pro, sans précision sur les autres modèles. La logique voudrait qu’Apple propose au moins la même chose sur l’iPhone 17 Pro Max. Quant à l’iPhone 17 de base, c’est incertain. Il est bon de noter que de précédentes rumeurs ont également suggéré un bloc photo allongé pour l’iPhone 17 Air.

iPhone 16 Pro en comparaison

Une question peut se poser : ce supposé changement est-il purement esthétique ? Ou doit-on s’attendre des avantages particuliers par rapport à ce que propose actuellement l’iPhone 16 Pro ?

Le rendu est potentiellement faux

En attendant de le savoir, Mark Gurman de Bloomberg, qui est bien mieux renseigné que Jon Prosser, a réagi à la fuite du jour. « Les rendus de l’« iPhone 17 Pro » diffusés sur YouTube ce soir semblent être basés sur ce faux croquis de fin janvier », a-t-il indiqué.

The “iPhone 17 Pro” renders on YouTube tonight appear to be based on this fake late January sketch. https://t.co/NpMBlfnHZY — Mark Gurman (@markgurman) February 14, 2025

Jon Prosser a déjà eu de bonnes informations dans le passé. Il avait notamment dévoilé le design des AirTags avant l’officialisation par Apple. Il avait également communiqué des détails sur l’iPad mini 6. Mais il s’est également trompé à quelques reprises. Récemment, il a affirmé que l’application Appareil photo d’iOS 19 va connaître un important changement d’interface, pouvant rappeler visionOS, le système d’exploitation de l’Apple Vision Pro.