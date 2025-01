Avec iOS 19, Apple proposerait une toute nouvelle version de son application Appareil photo, inspirée de l’interface de visionOS. C’est en tout cas ce qu’affirme Jon Prosser. Le YouTubeur a déjà eu de bonnes informations au sujet d’Apple dans le passé. Dans le même temps, il s’est déjà trompé à quelques reprises.

Dans sa dernière vidéo en date, Jon Prosser a présenté des images recréées de l’application Appareil photo d’iOS 19 au lieu de partager des vidéos d’origine pour protéger ses sources.

Les images laissent entrevoir une interface repensée avec des menus translucides pour différents contrôles du capteur photo, rappelant fortement le design de l’interface utilisée sur l’Apple Vision Pro. Les options de l’application seraient désormais divisées entre les catégories photo et vidéo, avec la possibilité de filmer en vidéo spatiale, de régler un minuteur pour la prise de photo, ainsi que de nouveaux réglages pour la résolution et le nombre d’images par seconde.

L’ensemble de l’interface présente un look plus épuré, offrant un champ de vision plus large en comparaison avec iOS 18. De précédentes fuites évoquaient un nouveau design similaire pour iOS 18, mais celui-ci n’a jamais vu le jour. Il se pourrait que ce soit finalement pour iOS 19.

Si ces ajustements sont confirmés, il est possible que d’autres applications intégrées d’iOS 19 adoptent également une esthétique inspirée de visionOS, bien que cela reste encore spéculatif.

En toute logique, Apple annoncera iOS 19 en juin prochain à l’occasion de la WWDC 2025.