Lors de la keynote de la WWDC 2025, prévue pour le 9 juin, Apple dévoilera iOS 26, une mise à jour qui changera d’interface et qui apportera diverses nouveautés, notamment pour les applications Téléphone, Safari et Appareil photo selon Bloomberg.

Une application Téléphone repensée sur iOS 26

L’application Téléphone, restée quasiment inchangée depuis le lancement de l’iPhone en 2007, va bénéficier d’une refonte bienvenue. Apple proposera une nouvelle interface qui regroupe les contacts favoris, les appels récents et les messages vocaux dans une seule fenêtre pouvant être défilée. Cette approche vise à simplifier l’expérience utilisateur.

Cependant, Apple conserve une certaine flexibilité. Les utilisateurs pourront revenir à l’interface classique via un bouton dédié dans l’application. Cette option garantit une transition en douceur pour ceux qui préfèrent l’ancienne interface.

Safari : une interface plus élégante et intuitive

L’application Safari, le navigateur d’Apple, adoptera là aussi une nouvelle interface. La barre d’adresse sera plus transparente et dotée d’un effet de verre. Ce changement esthétique ne se limitera pas à l’apparence : il visera à améliorer la lisibilité et l’ergonomie pour une navigation plus fluide.

En parallèle, Apple travaille à optimiser l’expérience utilisateur. Bien que les détails techniques restent limités pour l’instant, cette refonte visuelle s’inscrit dans une volonté de rendre Safari plus attractif face à la concurrence.

Appareil photo : simplicité et nouvelles options

L’application Appareil photo connaîtra également une transformation avec iOS 26. Ces dernières années, Apple a intégré de nombreuses fonctionnalités, comme la vidéo spatiale, les panoramas et l’enregistrement au ralenti (slow motion). Cependant, ces ajouts ont complexifié l’interface, la rendant parfois encombrée.

Pour iOS 26, Apple repensera l’application pour privilégier la simplicité. L’objectif est clair : offrir une expérience intuitive tout en conservant les options avancées. Cette refonte devrait séduire aussi bien les utilisateurs novices que les amateurs de photo et de vidéo.

La keynote de la WWDC 2025 aura lieu le 9 juin à 19 heures. Outre iOS 26, ce sera l’occasion de découvrir macOS 26, tvOS 26, watchOS 26 et visionOS 26.