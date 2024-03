Apple a fait plusieurs annonces aujourd’hui en lien avec iOS en Europe et le Digital Markets Act (DMA). La dernière concerne la possibilité de complètement désinstaller Safari sur iOS. Ce sera possible d’ici la fin 2024.

Dans son document dédié, Apple indique :

Dès aujourd’hui, les utilisateurs d’Apple ont la possibilité de supprimer les applications préinstallées de leur écran d’accueil sur iOS. Apple prévoit également de permettre aux utilisateurs de supprimer complètement Safari d’iOS, s’ils le souhaitent. Apple prévoit de rendre cette option disponible d’ici la fin de l’année 2024.

Apple ne donne pas plus d’informations pour le moment. Et au vu du créneau de fin 2024, il est fort possible que la désinstallation de Safari fasse partie d’iOS 18 ou d’une mise à jour (comme iOS 18.1). Les utilisateurs devront donc se tourner vers un autre navigateur, comme Chrome ou Firefox.

Toujours au niveau des navigateurs, Apple indique :

Apple crée également une solution de changement de navigateur permettant d’exporter et d’importer des données de navigation pertinentes dans un autre navigateur sur le même appareil. Apple prévoit de rendre cette solution disponible fin 2024/début 2025.

Concernant les précédentes annonces faites aujourd’hui, il y a le fait qu’Apple autorisera les utilisateurs à changer l’application de navigation par défaut sur iPhone. Ceux qui le souhaitent pourront ainsi avoir Google Maps au lieu d’Apple Plans par défaut. Ce sera en place d’ici mars 2025. De plus, Apple va faciliter le transfert de l’iPhone vers les smartphones Android. Plus d’informations sont à retrouver sur cet article.