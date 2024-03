Les utilisateurs dans l’Union européenne qui veulent abandonner l’iPhone pour passer sur un smartphone Android vont avoir le droit à un processus simplifié, avec Apple annonçant travailler sur un tel système pour l’année prochaine.

Dans un document, Apple explique qu’il existe des solutions tierces pour aider à transférer les données d’un smartphone iOS vers un téléphone Android (ou l’inverse). « Pour compléter ces options, Apple développe une solution qui aide les fournisseurs de systèmes d’exploitation mobiles à mettre au point des solutions plus conviviales pour transférer des données d’un iPhone vers un téléphone non-Apple », indique le fabricant. On notera l’absence du mot Android.

Une nouvelle solution de transfert sera disponible d’ici l’automne 2025, annonce Apple. Le groupe ajoute :

Apple crée également une solution de changement de navigateur permettant d’exporter et d’importer des données de navigation pertinentes dans un autre navigateur sur le même appareil. Apple prévoit de rendre cette solution disponible fin 2024/début 2025.

Comme nous l’avons vu plus tôt, le document nous apprend également qu’il sera possible de changer l’application de navigation par défaut avec iOS 18 d’ici mars 2025. Ainsi, ceux qui le souhaitent pourront remplacer Apple Plans comme application par défaut par Google Maps par exemple. Plus de détails sont à retrouver dans cet article dédié.