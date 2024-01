Apple a partagé une liste des 11 navigateurs qui seront proposés aux utilisateurs d’iPhone en Europe pour remplacer, s’ils le souhaitent, Safari. Ce sera en place dès iOS 17.4 et c’est en lien avec le Digital Markets Act (DMA) pour plus d’ouverture sur la concurrence.

Ces navigateurs pourront remplacer Safari sur iPhone

Une fois que les utilisateurs européens mettront à jour leur iPhone vers iOS 17.4, ils verront afficher un pop-up au moment d’ouvrir Safari. Le pop-up les invitera à choisir un navigateur Internet par défaut. Ceux qui le souhaitent peuvent garder Safari. Mais l’idée de l’Union européenne ici est que les utilisateurs aient un choix. C’est pour cela qu’une liste apparaîtra, ce qui permettra de télécharger un navigateur tiers et le définir par défaut pour que les liens s’ouvrent dans celui-ci et non Safari.

En France, Apple proposera ces 11 navigateurs qui pourront remplacer Safari :

Aloha

Brave

Chrome

DuckDuckGo

Ecosia

Edge

Firefox

Onion Browser

Opera

Private Browser Deluxe

Qwant

Safari

Comment est déterminée cette liste ? Apple a indiqué à 9to5Mac que le pop-up présente les navigateurs Internet les plus populaires dans chaque pays. Ainsi, les 11 applications listées auparavant sont celles qui sont les plus populaires en France. Et naturellement, il y a des changements selon les pays. En Belgique par exemple, la liste est identique à celle de la France, à l’exception de Private Browser Deluxe qui disparaît au profit de l’assistant de recherche d’IA You.com.

Il faut savoir que l’ordre des navigateurs ne sera jamais le même, ce sera aléatoire pour chaque utilisateur. Chacun pourra donc faire son choix.

C’est l’occasion de rappeler qu’iOS 17.4 sera aussi un moyen pour les navigateurs d’utiliser leurs propres moteurs de rendu, là où Apple leur imposait jusqu’à présent d’utiliser WebKit, le moteur de rendu de Safari. Ainsi, Google pourra proposer le « vrai » Chrome basé sur Blink/Chromium et Firefox pourra rendre disponible le « vrai » Firefox s’appuyant sur Gecko.