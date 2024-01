Apple a proposé la première bêta d’iOS 17.4 au téléchargement et il y a beaucoup de nouveautés, du moins pour les Européens avec notamment le sideloading et les App Store tiers. Mais ça ne s’arrête pas là en réalité, c’est l’occasion de voir tous les changements.

– Plusieurs changements sont en place pour les utilisateurs de l’Union européenne avec :

– De nouveaux Emojis sont disponibles avec un citron vert, un champignon brun comestible, un phénix, une chaîne brisée, secouer la tête verticalement (comme pour un signe de tête « oui ») et secouer la tête horizontalement (pour un signe de tête « non »).

– Il est possible de configurer Siri pour qu’il lise les messages entrants dans une langue spécifique comme l’espagnol, le français, l’allemand et bien d’autres encore.

– Les applications Apple Music et Apple Podcasts voient leur premier onglet changer de nom, en passant de « Écouter » à « Accueil ».

– L’application Apple Podcasts propose désormais un retranscription en temps réel, afin d’avoir le texte.

– Sur Safari, la barre d’URL est plus large qu’auparavant.

New in iOS 17.4 beta

The search bar in 🧭 Safari is now noticeably wider pic.twitter.com/QhGG4GnDx2

— Bruno•Tech•News (@tech_instigator) January 26, 2024