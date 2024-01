La bêta d’iOS 17.4 est chargée en nouveautés pour les Européens avec notamment le sideloading, mais elle propose également d’autres fonctionnalités pour tout le monde, donc la transcription des podcasts. Cela se passe directement avec l’application Apple Podcasts.

Une transcription automatique des podcasts

Apple explique que son nouveau système est capable de retranscrire automatiquement l’audio du podcast en texte. Le texte est disponible peu de temps après la sortie du podcast. Apple détaille :

Apple génère automatiquement des transcriptions après la publication d’un nouvel épisode. Votre épisode sera disponible à l’écoute immédiatement, et la transcription sera disponible peu de temps après. Il y aura un bref délai le temps que nous traitions votre transcription. Si des portions de votre épisode changent avec du contenu audio inséré dynamiquement, Apple Podcasts n’affichera pas les segments de l’audio qui ont changé depuis la transcription originale. De même, les paroles de musique ne seront pas affichées dans les transcriptions.

Comment profiter de la nouvelle option ? Au moment où un podcast est joué, il suffit d’appuyer sur la nouvelle icône en bas à gauche de l’écran en forme de guillemet. La retranscription textuelle apparaît alors.

L’application met en avant la phrase qui est prononcée en temps réel. Il est également possible d’appuyer sur n’importe quelle phrase pour écouter l’audio à ce point précis du podcast. Vous pouvez aussi consulter une version en clair de la transcription sans écouter l’épisode en appuyant sur un épisode et en le maintenant enfoncé, puis en choisissant « Afficher la transcription ». De plus, il est possible de rechercher des termes spécifiques dans chaque transcription.

La bonne nouvelle est que cette nouveauté de transcription pour les podcasts ne se limite pas à l’anglais : c’est également disponible pour le français et d’autres langues comme l’espagnol et l’allemand.

Et puisque l’on parle de l’application Podcasts : Apple en a profité pour changer le nom du premier onglet. Il devient « Accueil » avec iOS 17.4, au lieu de « Écouter » jusqu’à maintenant.