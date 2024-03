Avec la sortie d‘iOS 17.4, l’app Podcast gagne une nouvelle fonction réellement innovante : Transcript. Cette dernière permet aux utilisateurs de lire le texte intégral des épisodes du Podcast, de rechercher des mots ou des expressions spécifiques et de sauter directement à l’endroit choisi de la transcription. Mieux encore, à mesure que l’épisode se déroule, les mots correspondants dans la transcription sont mis en évidence, facilitant ainsi le suivi de l’expérience. Les transcriptions des épisodes de podcast permettent aussi de lire à voix haute l’intégralité du texte, de rechercher une phrase, de toucher le texte pour lire le contenu à partir d’un point précis et d’utiliser des fonctionnalités d’accessibilité telles que « Taille du texte », « Augmenter le contraste » et VoiceOver.

« L’introduction des transcriptions sur Apple Podcasts s’appuie sur l’engagement d’Apple à créer des produits et des services pour tous », a déclaré Sarah Herrlinger, directrice principale d’Apple, Politiques et initiatives mondiales en matière d’accessibilité, sur la page consacrée à la nouvelle fonction. « Nous sommes ravis de rendre les transcriptions largement accessibles à tous, ajoutant ainsi une couche supplémentaire d’accessibilité à l’expérience Podcasts. »

Comme on peut s’en douter, Transcript sera d’une aide précieuse pour les personnes sourdes ou malentendantes. Les transcriptions de Podcasts sont disponibles pour l’instant uniquement en 4 langues soit l’anglais, le français, l’espagnol et l’allemand. Bien entendu il faut aussi disposer d’un appareil fonctionnant sous iOS 17.4 ou iPadOS 17.4. A noter toutefois que la fonction ne prend pas en charge les traductions. Seuls les podcasts en français seront donc retranscrits textuellement en français. Dommage, mais ill n’est sans doute pas possible de faire mieux en l’état de la technologie.