Des rendus dévoilent la nouvelle interface d’iOS 19, avec un accent particulier sur les icônes arrondies des applications sur l’écran d’accueil, une barre flottante dans les applications d’Apple et plus encore. La fuite vient du leaker Jon Prosser, qui avait déjà dévoilé de précédents détails.

Des icônes d’applications arrondies sur iOS 19

Un changement visuel notable est la présence d’icônes d’applications arrondies sur l’écran d’accueil. Cela vient rappeler ce qu’Apple propose déjà avec visionOS sur le Vision Pro. Apple a décidé de cacher par défaut ce nouveau type d’icônes avec les versions tests d’iOS 19 en interne. L’objectif de base était qu’elles ne puissent pas fuiter facilement. C’est loupé pour le coup.

Il n’est pas encore précisé si Apple imposera aux utilisateurs ce nouvel affichage des icônes ou s’il sera possible de conserver le format actuel. Il s’agit en l’occurrence d’icônes carrées avec des coins arrondis. À l’inverse, les icônes arrondies peuvent rappeler ce que propose Android.

D’autres changements d’interface

Une autre nouveauté est la présence d’une barre flottante en bas de plusieurs applications d’Apple. Cela concerne en l’occurrence l’App Store, Apple Music, Apple TV, Messages et Téléphone. Cette barre flottante regroupe plusieurs boutons, ainsi qu’une recherche. Lorsque l’utilisateur appuie sur le bouton de recherche, iOS 19 affiche une longue barre occupant presque toute la largeur. Il est aussi possible d’appuyer sur un bouton à gauche pour revenir sur la barre flottante.

Pour ce qui est de l’application Messages, il semblerait que la barre de recherche soit permanente, toute en étant plus compacte.

Apple a également opéré à d’autres changements pour l’interface d’iOS 19, dont des menus aux coins arrondis lorsque l’on effectue un appui long sur une icône d’application. Il y a également quelques modifications pour la luminosité et le volume sur le centre de contrôle, le pop-up pour autoriser quelque chose (micro, caméra, etc) ou encore l’application Réglages qui affiche des boutons plus fins.

Apple officialisera iOS 19 et sa nouvelle interface le 9 juin prochain lors de la keynote d’ouverture la WWDC 2025.