Lors de la keynote de la WWDC 2025 qui aura lieu demain, Apple présentera une refonte de l’interface d’iOS 26 avec des éléments « Liquid Glass » (verre liquide). Cette évolution, la plus significative depuis une décennie, s’inspire des travaux réalisés sur visionOS et promet de transformer l’expérience utilisateur sur iPhone, iPad, Mac, Apple Watch et Apple TV.

Une interface inspirée de visionOS : Liquid Glass

Selon Mark Gurman de Bloomberg, la nouvelle interface d’iOS 26 (qui a pour nom de code Solarium) proposera ce qu’Apple présentera comme des éléments Liquid Glass. Cela se reposera sur le principe de superposition d’éléments d’interface sur le monde réel de l’utilisateur, une approche initiée avec visionOS. Cette refonte mettra en place des éléments translucides et réfléchissants pour les menus, fenêtres, icônes et contrôles standards de l’interface, tels que les boutons, barres d’outils et onglets. Ce design vise à moderniser l’esthétique des systèmes d’exploitation d’Apple tout en renforçant la cohérence visuelle entre ses plateformes.

Cette transformation sera la première refonte globale de l’interface des systèmes d’exploitation d’Apple depuis l’introduction du design plat avec iOS 7 en 2013. Les éléments Liquid Glass ne se contenteront pas de rafraîchir l’esthétique des produits actuels et nouveaux, mais influencera également sur le design matériel des futurs appareils. Par exemple, l’iPhone prévu pour 2027, marquant le 20e anniversaire du smartphone, devrait adopter des bords incurvés et un écran occupant toute la surface, en écho à l’esthétique Liquid Glass.

Une cohérence renforcée sur toutes les plateformes

Outre iOS 26, il y a macOS 26, watchOS 26, iPadOS 26 et tvOS 26 qui bénéficieront également d’éléments Liquid Glass et de nouveaux ensembles d’icônes. Cette refonte vise à harmoniser l’expérience logicielle d’Apple sur tous les appareils, tout en adaptant les dispositions, la navigation et les interactions à chaque format spécifique (smartphone, tablette, ordinateur, montre ou téléviseur). Cette approche garantit une esthétique.

La keynote aura lieu demain à partir de 19 heures. Il sera possible de la suivre en direct sur iPhoneAddict et notre application iAddict sur iPhone et iPad.