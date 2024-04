Nous savons déjà qu’Apple misera beaucoup sur l’intelligence artificielle avec iOS 18, mais ce ne sera pas la seule nouveauté. Il y aura également des améliorations pour les applications existantes, au niveau de l’écran d’accueil et même de l’interface générale, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Des détails sur iOS 18

Plusieurs applications d’Apple vont être revues, dont Photos, Mail, Notes et Forme. Des changements vont également être proposés au niveau de l’application Calculette (calculatrice) d’Apple, dont un notable : la disponibilité sur l’iPad. Ce sera la première fois que l’iPad embarque cette application. Les utilisateurs voulant une calculatrice devaient jusqu’à présent télécharger une application tierce sur l’App Store.

Des améliorations vont également voir le jour au niveau de l’écran d’accueil. Il sera possible de mettre les icônes des applications où l’on souhaite, à l’instar d’Android. Les utilisateurs ne seront plus obligés de les mettre côte à côte comme c’est le cas depuis les premiers iPhone. On pourrait donc très bien avec des pages avec deux icônes en haut, une au centre et trois en bas. Chacun fera ce qui lui plaît.

De manière générale, Apple va profiter d’iOS 18 pour changer un peu l’interface. Mais il ne faut pas s’attendre à un chamboulement comme fut iOS 7 par rapport à iOS 6. Ce sera plus des changements ici et là. Gurman indique que les modifications rendront les applications plus « modulaires » et « plus faciles à mettre à jour et à personnaliser ». Il est possible qu’Apple cherche à avoir une base commune pour l’interface des applications entre ses différents systèmes d’exploitation pour faciliter le travail sur le long terme.

Apple officialisera iOS 18 le 10 juin prochain lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2024.