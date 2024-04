L’iPad n’a jamais eu le droit à l’application Calculatrice (ou Calculette comme Apple l’appelle), mais cela va enfin changer avec iPadOS 18. Selon MacRumors, Apple prépare la fameuse application pour avoir une interface dédiée à la tablette.

Les utilisateurs d’iPad n’ont pas le choix depuis le premier modèle sorti en 2010 : ils doivent télécharger une application tierce sur l’App Store pour avoir une calculatrice. Plusieurs d’entre elles existent, comme PCalc et Calcbot. Mais ce ne sera plus nécessaire avec iPadOS 18, puisque l’iPad aura le droit à la calculatrice d’Apple.

Une récente rumeur a indiqué que macOS 15 proposera une nouvelle version de l’application Calculatrice avec une intégration à l’application Notes, une fenêtre redimensionnable, une barre latérale qui répertorie les calculs récents et plus encore. Il est possible que l’application Mac mise à jour soit basée sur la nouvelle application iPad, bien que ce point précis ne soit pas encore confirmé.

La présentation d’iPadOS 18 se fera le 10 juin à l’occasion de la keynote d’ouverture de la WWDC 2024. Apple annoncera également iOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 et visionOS 2. Les rumeurs ont surtout évoqué iOS 18, avec un accent tout particulier sur l’intelligence artificielle. Il n’est pas impossible que l’IA arrive aussi sur les autres systèmes d’exploitation, notamment du côté de macOS 15.