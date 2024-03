Apple annonce la WWDC 2024 qui se tiendra cette année du 10 au 14 juin. Ce rendez-vous sera notamment l’occasion d’avoir la présentation d’iOS 18, la nouvelle grosse mise à jour sur iPhone et iPad.

WWDC 2024 du 10 au 14 juin

Le jour le plus important pour le grand public sera le 10 juin, avec la keynote d’ouverture. Ce rendez-vous sera l’occasion de découvrir iOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 et visionOS 2. On peut également s’attendre à de potentielles annonces matérielles. Il pourrait s’agir de nouveaux Mac ou d’autres surprises.

Sur son site dédié, Apple indique :

Rejoignez-nous en ligne pour le plus grand événement développeur de l’année. Soyez là pour la présentation des dernières plateformes, technologies et outils d’Apple. Apprenez à créer et à élever vos applications et vos jeux. Engagez avec les designers et ingénieurs, et connectez-vous avec la communauté mondiale des développeurs. Tous en ligne et sans frais.

Apple précise que la keynote d’ouverture se tiendra à l’Apple Park. Tous ceux qui ne seront pas sur place pourront la regarder en direct sur le site d’Apple et YouTube afin de découvrir les différentes annonces.

« Nous sommes ravis de rencontrer les développeurs du monde entier pour une semaine extraordinaire consacrée à la technologie et à la communauté lors de la WWDC 2024 », déclare Susan Prescott, vice-présidente d’Apple chargée des relations avec les développeurs au niveau mondial. « La WWDC a pour but de partager de nouvelles idées et de fournir à nos formidables développeurs des outils et des ressources innovants pour les aider à créer quelque chose d’encore plus merveilleux ».

Pour rappel, il y a déjà eu plusieurs rumeurs autour pour iOS 18, annonçant notamment un accent tout particulier sur l’intelligence artificielle. L’IA et les autres nouveautés devraient être notables, puisque les ingénieurs d’Apple estiment en interne qu’il s’agit de la plus grosse mise à jour pour l’iPhone. Pour ce qui est de macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 et visionOS 2, les détails sont plus que légers en l’état.