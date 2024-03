La disposition des icônes d’applications iPhone et iPad évoluerait sur l’écran d’accueil avec iOS 18, notamment en laissant l’utilisateur les placer où il le souhaite, au lieu d’imposer l’affichage actuel.

En l’état, l’utilisateur n’a pas le choix : il doit placer les icônes à la suite des autres, sans pouvoir laisser d’espace. Avec iOS 18, Apple proposerait le comportement qui existe sur Android, c’est-à-dire mettre les icônes d’applications où on le souhaite sur l’écran selon MacRumors. Par exemple, vous pourriez avoir trois rangées vides en haut, puis les rangées suivantes avec des icônes d’applications. Ce serait réellement personnalisable. Cela rejoint d’ailleurs une information de Mark Gurman de Bloomberg.

Il est déjà possible de personnaliser l’écran d’accueil et de « tricher » pour créer des icônes d’applications vides avec des applications telles que Raccourcis et Widgetsmith, mais les options de personnalisation d’Apple seront plus pratiques avec iOS 18.

D’autres améliorations sont prévues pour la personnalisation de l’écran d’accueil, mais les détails précis ne sont pas encore dévoilés.

Apple annoncera iOS 18 en juin prochain lors de la WWDC 2024, aux côtés de macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 et visionOS 2. La mise à jour fait beaucoup parler d’elle, au point que les ingénieurs d’Apple la considèrent en interne comme la plus importante pour l’iPhone. L’accent devrait tout particulièrement être mis sur les fonctionnalités en lien avec l’intelligence artificielle.