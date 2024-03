Les utilisateurs doivent s’attendre à plusieurs nouveautés avec iOS 18 et Mark Gurman de Bloomberg révèle aujourd’hui que l’une d’entre elles concernera l’écran d’accueil de l’iPhone et de l’iPad.

Avec iOS 18, Apple proposera un écran d’accueil qui sera « davantage personnalisable », selon Gurman. Malheureusement, celui qui est bien renseigné au sujet d’Apple ne donne pas plus d’informations à ce sujet. Nous ne savons donc pas si les améliorations concerneront la disposition des icônes d’applications, les widgets, le fond d’écran ou tout à la fois.

Plusieurs fuites et rumeurs ont circulé sur iOS 18, avec cette version qui serait la plus grosse mise à jour de l’iPhone selon les ingénieurs d’Apple. Le point le plus notable sera la mise en place massive de l’intelligence artificielle pour s’occuper de certaines tâches. Apple ne sera visiblement pas capable de se débrouiller tout seul, c’est pour cette raison que la société discute avec Google pour utiliser son IA qui a pour nom Gemini. Apple a également eu des discussions avec OpenAI (ChatGPT), mais les négociations sont déjà bien entamées avec Google. De plus, Apple discute avec Baidu, mais cela devrait concerner la Chine uniquement (notamment parce que Google/Gemini n’est pas disponible en Chine).

Apple devrait en toute logique annoncer iOS 18 lors de la WWDC 2024 qui aura lieu en juin. La mise à jour sera accompagnée par macOS 15, watchOS 11, tvOS 18 et visionOS 2.