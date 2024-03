Apple ne s’intéresse pas uniquement à Google pour utiliser son intelligence artificielle avec iOS 18, le fabricant discute aussi avec Baidu selon le Wall Street Journal. Le géant chinois des moteurs de recherche pourrait ainsi se faire une place avec la prochaine mise à jour.

Apple cherche un fournisseur local de modèles d’IA générative, principalement parce que la Chine exige que ces modèles soient approuvés par son autorité de régulation du cyberespace avant d’être lancés au public. Depuis que les autorités ont mis en place cette règle en août, le pays a approuvé plus de 40 modèles d’IA générative, dont Ernie Bot de Baidu. Aucun modèle conçu par des développeurs étrangers n’a encore été approuvé, et on ne sait pas si des entreprises étrangères ont demandé l’approbation du gouvernement.

Gemini, l’IA de Google, n’est pas disponible en Chine. ChatGPT d’OpenAI — avec qui Apple a également eu des discussions pour une utilisation dans iOS 18 — n’est également pas accessible sur place. Pour sa part, Samsung utilise Gemini un peu partout dans le monde pour les fonctionnalités d’IA de ses smartphones Galaxy. En revanche, le groupe s’appuie sur Ernie de Baidu en Chine. Apple semble vouloir faire la même chose avec les iPhone à l’aide d’iOS 18.

En l’état, Apple n’a noué aucun accord pour l’IA d’iOS 18. Les discussions avec Google pour Gemini et Baidu pour Ernie sont en cours.