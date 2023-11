Apple va pouvoir améliorer Car Key, qui permet d’avoir sa clé de voiture au niveau de son iPhone ou Apple Watch, à la suite d’une fusion entre l’équipe des clés de voitures numériques et de l’Ultra Wideband.

Le Car Connectivity Consortium (CCC) et le consortium FiRa, qui supervise le développement de la norme Ultra Wideband (UWB), ont annoncé un partenariat pour le développement futur des fonctions Ultra Wideband utilisées pour la fonction de clé numérique du CCC.

Il se trouve qu’Apple est un membre aussi bien du CCC que du FiRa. Apple a d’ailleurs adopté la spécification du CCC, permettant à l’iPhone et à l’Apple Watch de déverrouiller les véhicules compatibles par NFC. Certains véhicules BMW, Kia, Hyundai, Mercedes et Genesis fonctionnent avec le système, mais Apple souhaite sans aucun doute étendre l’adoption de cette fonctionnalité.

Selon un communiqué, les consortiums CCC et FiRa travailleront ensemble pour développer et maintenir les spécifications de l’Ultra Wideband qui sont utilisées pour la norme Digital Key qui sert de base aux clés de voiture des appareils Apple. Jinjing Jiang, ingénieur chez Apple, supervisera cet effort commun.

L’objectif du partenariat est que davantage de constructeurs automobiles adoptent l’Ultra Wideband dans leurs voitures, ce qui permettra d’avoir plus facilement le système de clé numérique.

Outre Apple, le CCC comprend Ford, BMW, GM, Honda, Volkswagen, Mercedes-Benz et d’autres. Pour le cas du FiRa, les membres en plus d’Apple sont Google, Qualcomm, Cisco, Samsung, NXP et d’autres.