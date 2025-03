Apple vient d’annoncer que la WWDC 2025 se tiendra du 9 au 13 juin. Ce sera notamment l’occasion de découvrir iOS 19, macOS 16 et d’autres mises à jour logicielles. Et qui sait, il y aura peut-être des annonces matérielles.

Apple officialise les dates pour la WWDC 2025

La WWDC 2025 sera diffusée en ligne et accessible par tout le monde. Apple invitera également des journalistes, YouTubeurs et étudiants à l’Apple Park. Ils pourront regarder l’évènement sur un écran géant. En d’autres termes, ce sera le même format que les années précédentes.

Le jour le plus important pour le grand public sera le 9 juin, puisqu’il y aura la keynote d’ouverture. Cette conférence sera l’occasion d’avoir la présentation d’iOS 19 pour iPhone, iPadOS 19 pour iPad, macOS 16 pour Mac, watchOS 12 pour Apple Watch, tvOS 19 pour Apple TV et visionOS 3 pour Apple Vision Pro. Il faut aussi s’attendre à des nouveautés pour l’intelligence artificielle et donc pour Apple Intelligence.

À ce jour, les principales fuites ont parlé d’iOS 19 et de macOS 16. Apple proposerait une toute nouvelle interface qui s’inspirerait plus ou moins de ce que propose visionOS. Dans un autre registre, il sera très intéressant de voir comme la société va évoquer (ou non) les retards pour Apple Intelligence, tout particulièrement en ce qui concerne le nouveau Siri.

« Nous sommes ravis de célébrer une nouvelle édition incroyable de la WWDC avec nos développeurs du monde entier », déclare Susan Prescott, vice-présidente d’Apple chargée des relations avec les développeurs. « Nous sommes impatients de leur présenter les derniers outils et les dernières technologies qui les accompagneront dans leurs projets et leur permettront de continuer d’innover ».

Apple partagera quelques détails supplémentaires au fil des prochaines semaines. Mais il ne faut pas s’attendre à des informations précises sur les futures mises à jour, si ce n’est éventuellement les nouveautés concernant l’accessibilité. Pour tout le reste, ce sera présenté lors de la keynote du 9 juin.