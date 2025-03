Apple prépare iOS 19 sur iPhone, iPadOS 19 sur iPad et macOS 16 sur Mac, et il s’agira de trois grosses mises à jour, puisque l’interface va complètement changer selon Bloomberg. Cette refonte, qui sera la plus importante depuis iOS 7, va offrir une interface plus cohérente et moderne pour les utilisateurs.

Une nouvelle interface pour iOS 19 et macOS 16

Cette refonte pour iOS 19 et iPadOS 19 (qui ont pour nom de code Luck) et macOS 16 (qui a pour nom de code Cheer) apportera des changements radicaux dans l’interface des systèmes d’exploitation. Apple a pour objectif de rendre ses différents environnements logiciels plus cohérents, afin de créer une expérience utilisateur homogène, qu’il s’agisse d’un iPhone, d’un iPad ou d’un Mac. Cela se traduira par une refonte des icônes, des menus, des fenêtres et des boutons système.

L’idée est de simplifier la navigation et améliorer les contrôles. Cette évolution s’inspire en partie de ce que l’on retrouve aujourd’hui sur visionOS, le système d’exploitation de l’Apple Vision Pro. Il met l’accent sur une interface plus épurée et un usage accentué des éléments en 3D et des ombres. Toutefois, certains éléments propres au Vision Pro, comme l’interface gestuelle ou la profondeur immersive, ne seront pas adaptés au monde 2D d’iOS et de macOS.

iOS 6 vs iOS 7

Une réponse aux défis commerciaux et technologiques

Cette refonte survient à un moment où Apple cherche à redynamiser ses ventes, qui ont connu une certaine stagnation après l’essor des dépenses technologiques pendant la pandémie. Le chiffre d’affaires d’Apple a ralenti et ses ventes d’iPhone, son produit phare, ont même chuté de manière inattendue lors des précédentes fêtes de fin d’année. L’entreprise espère que cette mise à jour, à la fois esthétique et fonctionnelle, saura stimuler la demande et raviver l’enthousiasme des utilisateurs.

Bien que cette refonte sera présentée en juin lors de la WWDC 2025, elle pourrait également détourner l’attention des récentes difficultés d’Apple dans le domaine de l’intelligence artificielle. En effet, la société a récemment reporté ses améliorations pour Siri qui doit s’appuyer sur Apple Intelligence.

Un grand chantier porté par l’équipe de design

L’un des objectifs majeurs de cette refonte est de renforcer la cohérence entre les différents systèmes d’exploitation d’Apple, sans toutefois les fusionner. Apple reste convaincu que la séparation de ses systèmes permet de proposer des appareils mieux adaptés, tout en incitant les consommateurs à acheter plusieurs produits.

Cette refonte est dirigée par Alan Dye, un cadre d’Apple depuis de nombreuses années, connu pour son expertise en matière de design, notamment pour avoir contribué à l’interface de l’Apple Watch et d’iOS 7. Il supervise actuellement l’équipe de conception des logiciels de la firme, un domaine crucial pour l’avenir d’Apple.