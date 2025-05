Apple s’apprêterait à transformer complètement la manière dont le groupe nomme ses systèmes d’exploitation, marquant un tournant majeur dans la gestion de ses logiciels. Ainsi, il n’y aurait pas iOS 19 mais… iOS 26. C’est en lien avec l’année selon les informations de Bloomberg.

Une nomenclature unifiée pour plus de clarté

Les systèmes d’exploitation d’Apple porteront le nom de l’année suivante :

iOS 26 (au lieu d’iOS 19)

iPadOS 26 (au lieu d’iPadOS 19)

macOS 26 (au lieu de macOS 16)

watchOS 26 (au lieu de watchOS 12)

tvOS 26 (au lieu de tvOS 19)

visionOS 26 (au lieu de visionOS 3

Cette décision vise à harmoniser l’ensemble des plateformes d’Apple, qui utilisent actuellement des numéros de version différents en raison de leurs lancements à des moments distincts. Par exemple, iOS 18, macOS 15, watchOS 12 et visionOS 2 coexistent aujourd’hui, ce qui peut prêter à confusion pour certains.

En adoptant une nomenclature basée sur l’année, Apple s’inspire de stratégies similaires adoptées par Samsung et Microsoft. Samsung a renommé sa gamme Galaxy S en 2020 avec le Galaxy S20, tandis que Microsoft a lancé Windows 95, 98 et 2000 en suivant cette logique. Cependant, Apple se distingue en choisissant l’année suivante (2026) pour des systèmes lancés en 2025, contrairement à ses concurrents qui utilisent l’année de sortie.

Une interface repensée dévoilée à la WWDC 2025

Apple officialisera ce changement lors de sa conférence WWDC 2025, qui débutera le 9 juin. Cette annonce s’accompagnera d’une refonte visuelle des interfaces, qui a pour nom de code Solarium. Cette nouvelle esthétique, qui touchera iOS, macOS, tvOS, watchOS et certaines parties de visionOS, vise à offrir une expérience plus cohérente entre les appareils Apple. Ce relooking permettra aux utilisateurs de passer d’un iPhone à un Mac ou une Apple Watch avec une sensation d’unité renforcée.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple expérimente une nomenclature basée sur l’année. En 2007, la firme avait lancé iWork ’08 et iLife ’08, suivis d’iLife ’11 en 2010. Cette approche avait toutefois été abandonnée par la suite. Avec iOS 26 et ses équivalents, Apple semble déterminé à simplifier et moderniser son écosystème logiciel.