Cela se confirme un peu plus : Apple va présenter « iOS 26 » cette année et non iOS 19. L’information avait déjà été révélée hier pour la première fois par Bloomberg et AppleInsider a depuis confirmé le changement de nom.

Nouveaux noms pour les mises à jour d’Apple

L’idée d’Apple est de se reposer désormais sur les années. Ainsi, il y aura iOS 26. Pourquoi pas iOS 25 sachant que nous sommes encore en 2025 ? Il est possible qu’Apple parte du principe que le système d’exploitation sera la version principale de 2026 et non de 2025. C’est aussi un moyen de s’inspirer de ce que font les constructeurs automobiles pour nommer leurs voitures.

Au-delà de la mise à jour pour iPhone, Apple changera les noms pour les systèmes d’exploitation des iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV et Apple Vision Pro. Voici ce que l’on retrouvera :

iOS 26 (au lieu d’iOS 19)

iPadOS 26 (au lieu d’iPadOS 19)

macOS 26 (au lieu de macOS 16)

watchOS 26 (au lieu de watchOS 12)

tvOS 26 (au lieu de tvOS 19)

visionOS 26 (au lieu de visionOS 3)

L’officialisation par Apple interviendra le 9 juin, lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2025. Ce rendez-vous sera l’occasion de découvrir toutes les mises à jour. L’une des principales nouveautés cette année sera une nouvelle interface, que ce soit sur iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ou Apple TV. Elle reprendra plusieurs éléments de visionOS, le système d’exploitation de l’Apple Vision Pro.