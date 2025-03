L’une des grosses nouveautés d’iOS 19 et de macOS 16 sera une toute nouvelle interface. C’est un risque en soi, mais les responsables d’Apple sont plus que confiants sur le fait que les utilisateurs vont adhérer au nouveau design, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Un risque pour la nouvelle interface d’iOS 19

L’objectif d’Apple est de créer une nouvelle interface d’iOS 19 et de macOS 16 qui plaise aux utilisateurs existants d’iPhone, d’iPad et de Mac, et qui attire les utilisateurs qui ont un PC Windows ou un smartphone Android afin qu’ils basculent à l’avenir.

Plusieurs mises à jour ont été disponibles pour iOS et macOS, mais le fonctionnement général reste globalement le même. Avec iOS 19 et macOS 16, Apple veut changer l’interface et la façon dont on interagit avec les systèmes d’exploitation.

La nouvelle interface reprendra les principes de design mis en place dans visionOS, le système d’exploitation de l’Apple Vision Pro. Cela inclut une plus grande transparence et de nouveaux types de fenêtres et de boutons, ce qui devrait rendre tous les appareils Apple plus cohérents et plus familiers.

Le design de visionOS

En interne, les dirigeants d’Apple disent que l’objectif est de rendre les systèmes d’exploitation plus simples à utiliser, plus rapides à naviguer et plus faciles à apprendre. Le logiciel devrait également préparer le terrain pour de nouveaux produits, notamment l’iPhone pliable, l’iPad pliable et les Mac à écran tactile. Enfin, il devra s’adapter à une ère dominée par des assistants dotés d’une intelligence artificielle, plutôt que par des personnes qui se plongent continuellement dans des applications.

Apple annoncera iOS 19 et macOS 16 lors de la WWDC 2025 qui devrait logiquement se tenir au mois de juin.