Apple se prépare à lancer son premier iPhone pliable, prévu pour fin 2026 ou début 2027. L’analyste Ming-Chi Kuo révèle aujourd’hui plusieurs détails sur l’appareil, évoquant notamment un design au format livre (comme les Galaxy Z Fold de Samsung) et un prix premium dépassant les 2 000 dollars. Le nouveau smartphone serait équipé d’un écran interne de 7,8 pouces sans pli visible, ainsi que d’un écran externe de 5,5 pouces.

Plusieurs détails sur le premier iPhone pliable d’Apple

L’iPhone pliable, une fois replié, mesurerait entre 9 et 9,5 mm d’épaisseur, tandis qu’il atteindrait environ 4,5 à 4,8 mm une fois déplié. Il serait fabriqué en alliage de titane, avec une charnière en acier inoxydable et titane. De plus, l’appareil disposerait de deux capteurs photo à l’arrière et d’une caméra frontale, utilisables dans les deux positions (plié et déplié).

Kuo note également que cet iPhone pliable abandonnerait la reconnaissance faciale Face ID, au profit d’un bouton avec Touch ID sur le côté, permettant ainsi de libérer de l’espace interne. L’appareil serait aussi axé sur l’intelligence artificielle (Apple Intelligence ou autre), avec une expérience de multitâche améliorée grâce à ses écrans plus grands.

Le prix de ce modèle pourrait en réalité excéder les 2 500 dollars, ce qui en ferait un produit premium, destiné à attirer une certaine clientèle d’Apple. Kuo indique que la production de masse devrait débuter au quatrième trimestre de 2026, avec un lancement probable pour la fin 2026 ou début 2027. Un modèle de seconde génération est déjà en réflexion avec une production au second semestre de 2027.

Toujours selon Kuo, Apple devrait vendre entre 3 et 5 millions d’exemplaires en 2026. Cela pourrait atteindre 20 millions d’unités en 2027 en regroupant les deux générations des iPhone pliables.