Apple aurait fait des progrès plus que significatifs sur son iPhone pliable, au point de résoudre l’un des plus grands « défaut » des appareils pliables actuels, soit le pli visible de l’écran au niveau de la charnière. Apple souhaiterait faire de l’écran sans pli un élément différenciateur clé, et aurait même développé de nouveaux matériaux pour atteindre cet objectif. Si l’on en croit le site d’info sud-coréen ETNews, Apple aurait aussi finalisé la liste de la plupart des fournisseurs de composants pour ce nouveau modèle d’iPhone, le processus de sélection devant se conclure d’ici avril. Samsung Display devrait être le fournisseur exclusif des panneaux OLED pliables, tirant parti de son expertise dans le domaine avec sa gamme Galaxy Fold, tandis que Corning devrait fournir du verre ultra-fin (UTG). On apprend en outre que la société Amphenol serait probablement responsable de la fabrication du mécanisme de charnière.

Des sources « industrielles » indiquent qu’Apple prévoit de commercialiser l’iPhone pliable à la fin de l’année 2026, la production à grande échelle des composants nécessaire étant prévue pour la seconde moitié de l’année 2025. Pour rappel, Mark Gurman de Bloomberg avait déjà confirmé qu’Apple finalisait le développement de son appareil pour une sortie en 2026, ce qui correspond aussi aux prévisions des analystes Ming-Chi Kuo et Jeff Pu. Concernant les spécifications de cet iPhone pliable, les fuites indiquent que l’appareil pourrait disposer d’un écran extérieur de 5,49 pouces et d’un écran interne de 7,74 pouces une fois déplié.