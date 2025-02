Apple intensifie ses efforts pour développer son premier iPhone pliable, en s’appuyant sur des fournisseurs spécialisés dans le verre ultra-fin. Selon The Elec, le fabricant chinois Lens Technology va devenir le principal fournisseur du verre ultra-fin pour les futurs appareils pliables d’Apple, avec environ 70 % des commandes. Les matières premières seraient quant à elles fournies par l’américain Corning.

Lens Technology aurait démontré des avantages significatifs en matière de capacité de production de masse et de ressources financières pour la fabrication du verre ultra-fin. L’entreprise excelle notamment dans le renforcement du verre et la réduction des fissures latérales après découpe, tout en maîtrisant la technologie de gravure sur verre. De plus, Lens Technology prévoit d’étendre sa ligne de production de verre ultra-fin d’ici 2025, en prévision du lancement du premier appareil pliable d’Apple, attendu pour la seconde moitié de 2026.

Apple adopterait une approche de conception visant à amincir uniquement la partie centrale du verre, ce qui permettrait d’augmenter l’épaisseur globale et d’améliorer la durabilité. Les entreprises sud-coréennes Dowoo Insys et UTI pourraient jouer un rôle de fournisseurs secondaires. Notamment, Dowoo Insys a obtenu deux brevets en octobre liés à l’amincissement de la partie centrale du verre, dont l’un présente des similitudes avec un brevet déposé par Apple à la même période.

Enfin, Samsung Display pourrait être l’unique fournisseur des écrans pliables pour le premier appareil pliable d’Apple, qui devrait être un iPhone avec une sortie pour la fin 2026 ou début 2027.