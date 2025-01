Apple travaillerait activement sur son projet d’appareil pliable, avec pour objectif de lancer son premier produit de ce type, possiblement un iPhone ou un iPad, d’ici la deuxième moitié de 2026. Si l’on en croit des sources proches de la chaîne d’approvisionnement, Apple aurait signé des accords de confidentialité avec ses principaux fournisseurs de composants, ce qui complique évidemment les « fuites » autour du projet.

La firme de Cupertino est toujours en négociations pour la production de composants clés tels que le verre ultra-fin (UTG) et les charnières, évidemment essentiels pour la conception d’appareils pliables. Les experts du secteur estiment désormais qu’Apple devra finaliser sa chaîne d’approvisionnement d’ici la fin de l’année en cours pour respecter son calendrier de lancement (second semestre 2026 donc). Samsung Display aurait été confirmé en tant que fournisseur principal du panneau pliable, mais la liste des partenaires d’Apple ne serait pas encore arrêtée concernant la production d’autres composants majeurs.

Apple aurait misé sur une technologie pliable incluant un design UTG, ce qui signifie que le verre est gravé plus finement uniquement dans la zone de pliage afin d’améliorer la durabilité tout en maintenant une certaine cohérence visuelle. Les brevets déposés par Apple révèlent l’utilisation d’un polymère pour renforcer et flexibiliser ces zones de pliage. Les fournisseurs Schott, Corning et Dowinsys seraient envisagés pour la production d’UTG. À mesure qu’Apple développe ses appareils pliables, la concurrence avec Samsung devrait s’intensifier, sachant que la firme sud-coréenne observerait de près la situation et envisagerait déjà d’adopter les avancées UTG d’Apple pour ses propres produits pliables.