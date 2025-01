Apple a publié ses résultats financiers qui couvrent le premier trimestre de son année fiscale 2025. Cela correspond au quatrième trimestre de 2024 dans notre calendrier. Il s’agit d’une période clé pour les ventes, puisqu’il y a Noël en plein milieu.

Apple fait savoir que son chiffre d’affaires s’établit à 124,30 milliards de dollars, contre 119,58 milliards de dollars à la même période l’année dernière, soit une hausse de 3,95%. Le bénéfice net a été de 36,33 milliards, en hausse de 7,12% par rapport aux 33,92 milliards de dollars il y a un an. Vient ensuite le bénéfice par action qui s’établit cette fois-ci à 2,40 dollars, contre 2,18 dollars auparavant. Pour leur part, les analystes s’attendaient à un chiffre d’affaires de 124,13 milliards de dollars et un bénéfice par action de 2,35 dollars.

Voici le détail :

À la suite de la publication des résultats financiers, l’action d’Apple (AAPL) est en hausse de 0,59% à 239 dollars en post-séance à la Bourse.

Tim Cook, patron d’Apple :

Aujourd’hui, Apple annonce le meilleur trimestre de son histoire, avec un chiffre d’affaires de 124,3 milliards de dollars, soit 4% de plus qu’il y a un an. Nous avons été ravis d’offrir à nos clients notre meilleure gamme de produits et de services pendant les fêtes de fin d’année. Grâce à la puissance d’Apple Silicon, nous ouvrons de nouvelles possibilités à nos utilisateurs avec Apple Intelligence, qui rend les applications et les expériences encore meilleures et plus personnelles. Et nous sommes ravis qu’Apple Intelligence soit disponible dans encore plus de langues en avril prochain.