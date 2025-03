iOS 19 devrait apporter une refonte majeure du design de l’interface des iPhone, avec des boutons, menus et bannières de notification plus translucides, s’inspirant de l’esthétique en verre de visionOS sur l’Apple Vision Pro. Mark Gurman de Bloomberg révèle désormais que ce projet de refonte porte le nom de code interne « Solarium », un nom qui renforce évidemment l’idée de transparence et de luminosité. Le leaker Jon Prosser avait également partagé des rendus supposés des applications Appareil photo et Messages sous iOS 19, là encore avec un design plus translucide, mais plusieurs analystes s’interrogent sur la crédibilité de ces transformations et doutent qu’Apple transforme aussi radicalement son interface.

Gurman avait déjà précédemment affirmé qu’iOS 19 pourrait être la plus grande refonte visuelle depuis iOS 7, la dernière grande refonte datant de 2013 avec l’introduction du flat design, un design plus « plat » et sobre à l’opposé de l’aspect « réaliste » des icônes d’iPhoneOS. Apple devrait dévoiler iOS 19 lors de la WWDC 2025 le 9 juin, sachant que la première bêta sera sans doute disponible pour les développeurs immédiatement après la keynote. La version finale devrait être lancée en septembre, en même temps que la prochaine génération d’iPhone. A noter enfin que le logo officiel de la WWDC 2025 semble lui aussi suggérer un gros changement de design.