La WWDC 2025 approche à grands pas, et le designer Sebastiaan de With vient d’anticiper cet évènement annuel avec des rendus d’artiste de l’interface d’iOS 26. Sans surprise, la transparence est de rigueur, à l’instar de la charte graphique de visionOS (l’OS du Vision Pro). Outre ces effets de transparence (qui ne sont plus une surprise à ce stade), de With imagine aussi des effets lumineux, le contenu affiché sur l’écran de l’iPhone pouvant dans certains cas se refléter sur les éléments de l’interface. C’est ici une projection audacieuse mais finalement assez cohérente avec ce nouveau choix d’interface semi-transparente, même si aucune rumeur n’a fait état de tels effets dans iOS 26. Apple gagnerait sans doute à s’inspirer de ces choix de design… si tant est que son équipe de design interne suive effectivement les travaux de Sebastiaan de With.

Les boutons semi-transparents aèrent véritablement l’interface et donnent l’impression que cette dernière cache moins l’arrière plan

La lumière du vaisseau se reflète ici sur la barre de lecture

Ici, les éléments de l’interface se teintent avec les couleurs principales de l’arrière plan