Malgré ses imperfections, l’Apple Vision Pro aura au moins eu le grand mérite de montrer qu’il y avait du sens à proposer un appareil XR sophistiqué. Depuis le lancement de l’appareil aux Etats-Unis, chacun y va en effet de ses fantasmes sur la meilleure façon de produire, de se divertir ou de communiquer via ce type d’appareil. Le champ des possibles s’est ouvert, et le designer Parker Ortolani ne s’est pas gêné pour imaginer à quoi pourrait ressembler la future version de visionOS, le système d’exploitation du Vision Pro. Le designer a donc créé quelques images-concepts de visionOS 2, et certaines idées paraissent en fait évidentes, comme la possibilité de pouvoir placer à sa guise les icônes des apps, ou l’accès direct à une barre latérale regroupant les notifications.

Ortolani imagine aussi une meilleure intégration de l’iPhone dans le Vision Pro, avec un déverrouillage automatique de l’iPhone basé sur l’Optic ID du Vision Pro. Il suffirait aussi de regarder son téléviseur physique pour basculer dans le mode visionnage en grand écran du Vision Pro. Idem d’ailleurs pour lui moniteur de Mac (qui ouvrirait directement la fenêtre macOS).

Jamais à court d’idée, le designer propose d’utiliser les mains pour lancer la recherche via Spotlight ou accéder directement au Centre de contrôle. Il suffirait de regarder la paume de la main concernée (main gauche pour Spotlight par exemple) et de pincer deux doigts pour ouvrir la zone de saisie pour la recherche.

Somme toute, aucun de ces concepts d’interface ne semble irréalisable, la plupart tombant même sous le coup du bon sens. Apple préparerait-il quelque chose de proche avec visionOS 2 ? Il faudra sans doute s’armer de patience pour voir la suite… Tous les concepts d’interface d’Ortolan sont à consulter sur le site Behance.