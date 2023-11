La sixième bêta de visionOS est disponible pour les développeurs, et cette dernière comprend de nouvelles vidéos permettant à l’utilisateur de mieux paramétrer et configurer son casque avant toute première utilisation. Une vidéo de 35 secondes revient notamment sur le système de contrôle oeil-doigt, avec une voix off qui décrit chaque étape : « Vos yeux et vos mains vous permettent de naviguer dans Apple Vision Pro. Vous parcourez le système en regardant, et il répond à vos yeux. Regardez simplement un élément et touchez vos doigts ensemble pour le sélectionner. C’est comme un clic sur votre Mac. Pour faire défiler, pincez vos doigts et effleurez doucement. Vous pouvez garder vos mains là où elles sont confortables, par exemple sur vos genoux. »





Une seconde vidéo détaille la façon dont l’utilisateur peut créer son Persona, l’avatar clone qui sera visible lors des appels vidéo : « Pour configurer votre Persona, vous utiliserez votre Apple Vision Pro pour capturer votre apparence. Prenez votre temps pour vous préparer et assurez-vous que rien ne couvre votre visage. Pour commencer la capture, tenez l’Apple Vision Pro au niveau des yeux. Gardez vos bras et vos épaules détendus, puis suivez les instructions. »

Sans surprise, toutes ces étapes de configuration sont extrêmement simples à réaliser, et Apple a fait d’énormes efforts pour en diminuer la complexité. Pour rappel, le casque Apple Vision Pro sera disponible à la vente aux Etats-Unis durant le premier trimestre 2024 au prix de 3499 dollars