visionOS beta 3 est disponible depuis quelques heures, et l’on en sait donc un peu plus sur les petites nouveautés de cette version. Optic ID, le système de scan en temps réel de l’œil de l’utilisateur du Vision Pro (équivalent à Face ID et Touch ID). Désormais, sous visionOS beta 3, le Vision Pro identifiera si l’iPhone de l’utilisateur est à proximité afin de lui permettre de toujours utiliser Optic ID (au lieu de Face ID donc) pour déverrouiller le mobile en affichage AR. visionOS gagne aussi un icone signifiant qu’il n’y a plus de signal Wi-Fi, et un message d’alerte indiquant que tel ou tel environnement immersif n’est pas disponible sur le casque de l’utilisateur, ce qui semble signifier qu’un certain nombre de ces derniers seront téléchargeables et ne seront pas proposés directement avec le casque.

On note aussi de nouvelles fonctions d’accessibilité, dont la possibilité d’utiliser ses mains plutôt qu’un pincement de deux doigts pour la sélection des icones, ou bien encore le scan de l’iris limité à un seul œil. Surtout, il est notable de constater qu’Apple n’implémente toujours pas le support de la souris, même en mode d’affichage AR. La firme de Cupertino semble bien décidée à ce que ce soit l’œil, et uniquement l’œil qui permette de sélectionner les icones affichés sous visionOS, y compris donc lorsque l’on travaillera avec le Mac en mirroring sous le casque. Mais après tout, ce n’est sans doute qu’une affaire d’habitude.