Des rendus dévoilent l’iPhone 17 Air et son nouveau design qui se veut plus fin que les autres modèles. Les images du jour viennent du leaker Jon Prosser.

Un aperçu de l’iPhone 17 Air

Comme on peut le voir, les rendus montrent un iPhone 17 Air très fin. Les précédentes fuites ont parlé d’une finesse de 5,5 mm. En comparaison, l’iPhone 16 a une épaisseur de 7,8 mm et celle de l’iPhone 16 Pro est de 8,25 mm. Autre comparaison : l’iPhone 6 et ses 6,9 mm. Il s’agit à date du téléphone Apple le plus fin, mais l’iPhone 17 Air s’apprête à faire mieux à ce niveau.

Les images montrent également un bloc photo allongé avec un seul capteur photo sur la gauche et le flash ainsi que le micro sur la droite. Il n’y a rien de particulier au centre, si ce n’est une barre noire.

De plus, le bloc photo dépasse à l’arrière… et le capteur photo lui-même dépasse du bloc photo. Autant dire que les 5,5 mm d’épaisseur évoqués précédemment concernent la zone sans la barre noire.

La semaine dernière, Jon Prosser a dévoilé un rendu de ce qui serait l’iPhone 17 Pro avec là encore des changements à l’arrière du téléphone par rapport à la génération actuelle.

Jon Prosser a déjà eu de bonnes informations dans le passé. Il avait notamment dévoilé le design des AirTags avant l’officialisation par Apple. Il avait également communiqué des détails sur l’iPad mini 6. Mais il s’est également trompé à quelques reprises. Récemment, il a affirmé que l’application Appareil photo d’iOS 19 va connaître un important changement d’interface, pouvant rappeler visionOS, le système d’exploitation de l’Apple Vision Pro.