Au tour de Ming-Chi Kuo de dévoiler quelques détails au sujet de l’iPhone 17 Air et tout particulièrement de sa finesse. Le smartphone aurait une épaisseur de 5,5 mm selon l’analyste qui est généralement bien renseigné.

Kuo parle de 5,5 mm au niveau de « la partie la plus fine ». En l’occurrence, les iPhone sortis jusqu’à présent ont la même épaisseur partout, sauf au niveau du bloc photo qui dépasse un peu. Il faut donc s’attendre à ce que ce soit un plus épais à ce niveau.

Si l’iPhone 17 Air fait réellement 5,5 mm, alors il s’agira de l’iPhone le plus fin jamais proposé par Apple. Le record est actuellement détenu par l’iPhone 6 et ses 6,9 mm. De plus, l’iPhone 17 Air serait environ 30% plus fin que l’iPhone 16 et 33% plus fin que l’iPhone 16 Pro.

Plusieurs rumeurs ont évoqué l’épaisseur du nouveau smartphone qui remplacera le modèle Plus des iPhone. Les dernières fuites parlaient de 6,25 mm. Mais ce sera visiblement encore plus fin si l’on en croit l’information du jour.

Dans la foulée, Kuo indique que l’iPhone 17 Air ne proposera pas un tiroir pour une carte SIM physique et il faudra se contenter de l’eSIM. Cela peut être un problème dans certains pays où les opérateurs ne supportent pas encore l’eSIM. Mais dans le cas de la France, il y a l’eSIM chez Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile.

Kuo conclut en disant que la production de l’iPhone 17 Air débutera au second semestre de 2025. Ce n’est pas une surprise pour le coup. Ce sera la même chose pour les iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max avec une commercialisation en septembre.