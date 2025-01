Ça se précise un peu plus concernant l’épaisseur de l’iPhone 17 Air. Apple voudrait qu’elle soit de 6,25 mm si l’on en croit de nouvelles informations venues de Corée du Sud.

De fait, l’iPhone 17 Air avec ses 6,25 mm d’épaisseur serait 20% plus fin que les iPhone 16 et 16 Plus, et 25% plus fin que les iPhone 16 Pro et Pro Max. Cela marquerait également un record de finesse pour les smartphones d’Apple. Encore aujourd’hui, le smartphone d’Apple le plus fin est l’iPhone 6 avec ses 6,9 mm.

Côté prix, il faudrait s’attendre à un tarif similaire à l’iPhone 16 Plus. En France, l’iPhone 16 Plus débute à 1 119 euros.

Les autres rumeurs parlent d’un écran d’environ 6,6 pouces pour l’iPhone 17 Air, ainsi que la présence de la puce A19, de la Dynamic Island, d’un seul capteur photo à l’arrière, de 8 Go de RAM (notamment pour supporter Apple Intelligence) et du premier modem 5G d’Apple. Celui-ci fera ses débuts dans quelques mois avec l’iPhone SE 4.

Dans la foulée, Sisa Journal affirme que Samsung prépare aussi un smartphone fin pour 2025. Il s’agirait d’un Galaxy S25 Slim et il aurait plus ou moins la même épaisseur que l’iPhone 17 Air, c’est-à-dire dans la fourchette des 6 mm.

Nous avons encore le temps avant de découvrir l’iPhone 17 Air. Apple devrait logiquement l’annoncer en septembre prochain aux côtés des iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max.