Les rumeurs ont déjà parlé d’un iPhone 17 Slim ou Air qui sera plus fin que les autres modèles de la gamme, mais de quelle finesse parle-t-on exactement ? Une nouvelle information suggère qu’Apple rencontrerait quelques problèmes.

iPhone 6

Selon ce qui ce murmure au niveau des médias coréens, comme le relaye yeux1122, Apple a rencontré des difficultés pour rendre l’iPhone 17 Slim/Air suffisamment fin. La réduction de l’épaisseur de l’appareil dépend de la fabrication d’une batterie avec un substrat plus fin, mais Apple est maintenant confronté à des compromis techniques. L’un des principaux problèmes est le coût et la société serait en train de se rabattre sur sa technologie de batterie existante.

La batterie de l’iPhone 17 Slim/Air ne serait pas aussi fine qu’Apple l’espérait et aurait une épaisseur de 6 mm. Cela suggère que le smartphone serait un peu plus épais. On devrait donc se rapprocher de l’iPhone 6. Ce modèle reste à ce jour l’iPhone le plus fin avec une épaisseur de 6,9 mm. En comparaison, l’iPhone 16 a une épaisseur de 7,8 mm. C’est la même chose pour l’iPhone 16 Plus. Cet élément est important, puisque l’iPhone 17 Slim/Air devrait justement succéder à l’iPhone 16 Plus.

À date, le produit Apple le plus fin reste l’actuel iPad Pro de 13 pouces avec une épaisseur de 5,1 mm. Il y a également l’iPod nano de 7e génération avec 7,4 mm.

Les iPhone 17 verront le jour en septembre 2025 avec la puce A19 et des écrans ProMotion (120 Hz) sur toute la gamme). L’iPhone 17 Slim/Air en particulier aurait un seul capteur photo à l’arrière et un écran de 6,6 pouces.