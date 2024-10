Des détails supplémentaires voient le jour pour l’iPhone 17 Slim/Air qui a fait parler de lui à plusieurs reprises au fil des derniers mois. Les informations du jour viennent de l’analyste Jeff Pu, qui a déjà eu raison dans le passé.

Selon ses dires, Apple proposera un écran de 6,6 pouces sur l’iPhone 17 Slim/Air. On retrouverait également la puce A19 avec le processus de gravure en 3 nm de TSMC (le même que pour la puce A18 Pro des iPhone 16 Pro), un seul capteur photo de 48 mégapixels à l’arrière, un capteur photo frontal de 24 mégapixels et 8 Go de RAM. Ce dernier point n’est pas une surprise, sachant que c’est la quantité de mémoire vive minimum pour supporter Apple Intelligence.

De plus, l’analyste dit que le nouvel iPhone aura une coque en aluminium et surtout un nouveau design général, notamment avec un format plus fin. Ce sera un modèle qui remplacera les iPhone Plus. En effet, l’iPhone 16 Plus serait le dernier modèle Plus chez Apple.

Certaines des informations partagées ici avaient déjà été évoquées par les analystes Ross Young et Ming-Chi Kuo. Le premier avait notamment parlé de l’écran de 6,6 pouces (6,55 pouces pour être précis). Le second avait parlé de la puce A19, de la présence de la Dynamic Island, d’un seul capteur photo à l’arrière et du modem 5G d’Apple au lieu de celui de Qualcomm.

En toute logique, Apple annoncera ses iPhone 17 en septembre 2025. Nous avons donc encore un peu de temps avant de connaître tous les détails.