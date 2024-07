Plusieurs informations se dévoilent aujourd’hui au sujet de l’iPhone 17 Slim, avec la liste des principales caractéristiques techniques. C’est grâce à une fuite de la l’analyste Ming-Chi Kuo.

L’iPhone 17 Slim mettra l’accent sur la conception innovante du facteur de forme plutôt que sur la concurrence en matière de spécifications matérielles (processeur, appareil photo, etc), selon Kuo. Il liste les caractéristiques suivantes :

Écran de 6,6 pouces

Définition de l’écran de 2 740 x 1 260 pixels

Puce A19

Dynamic Island présente, similaire à celle des iPhone existants

Cadre métallique : adoption d’un cadre métallique en alliage de titane et d’aluminium, avec un pourcentage de titane inférieur à celui des cadres métalliques actuels des modèles Pro et Pro Max

Puce 5G venant d’Apple et non de Qualcomm

Un seul capteur photo à l’arrière

De précédentes rumeurs ont révélé qu’Apple ne proposera pas un iPhone 17 Plus, il sera remplacé par le modèle Slim (ce que Kuo confirme aujourd’hui). Dans le même temps, de récentes informations ont suggéré que l’iPhone 17 Slim sera un modèle très haut de gamme, au-delà de l’iPhone 17 Pro Max. Mais les informations du jour font comprendre que ce ne sera pas réellement le cas.

Les iPhone 17 Pro et Pro Max auront la puce A19 Pro et trois capteurs photo à l’arrière. En face, l’iPhone 17 Slim aurait « seulement » la puce A19 et un seul capteur photo. Même l’iPhone 17 standard est attendu pour avoir deux capteurs, c’est dire. Mais le modèle Slim aura l’avantage d’être fin.