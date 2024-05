Plusieurs détails sont dévoilés aujourd’hui au sujet des iPhone 17 prévus par Apple en 2025. On retrouve un modèle Slim, une Dynamic Island plus compacte et d’autres évolutions.

Un « iPhone 17 Slim » plutôt que Plus

Il n’y aurait pas d’iPhone 17 Plus en 2025, Apple proposerait à la place un « iPhone 17 Slim » selon les informations de l’analyste Jeff Pu. Son écran ferait 6,6 pouces. Il serait aux côtés de l’iPhone 17 de 6,1 pouces, l’iPhone 17 Pro de 6,3 pouces et l’iPhone 17 Pro Max de 6,9 pouces. Apple changerait donc le nom d’un seul modèle sur les quatre.

Pourquoi ce choix d’iPhone 17 Slim ? Parce que le smartphone aurait un design fin. Au vu du nom, on peut imaginer qu’il aura une particularité par rapport aux autres modèles pour ce qui est de l’épaisseur, mais ce point reste à confirmer.

Design différent et Dynamic Island plus petite

En ce qui concerne le design du justement, Pu rapporte que les iPhone 17, 17 Slim et 17 Pro seront tous avec un aluminium « plus complexe ». L’iPhone 17 Pro Max, quant à lui, serait toujours fabriqué en titane. Ce modèle serait également doté d’une Dynamic Island plus compacte, tandis que les autres modèles conserveraient le design actuel.

La réduction de la Dynamic Island serait rendue possible par une nouvelle technologie « metalens » pour le capteur de proximité. Cette technologie pourrait aider Apple à réduire considérablement la taille du capteur Face ID.

Pu évoque également les caractéristiques techniques. Pour les iPhone 17 et 17 Slim, Apple proposerait la puce A18 ou A19 avec 8 Go de RAM. Pour les iPhone 17 Pro et Pro Max, ce serait la puce A19 Pro et 12 Go de RAM.

Ce choix est intéressant quand on sait que les iPhone 15 et 15 Plus ont 6 Go de RAM, que les iPhone 15 Pro et Pro Max ont 8 Go de RAM, et que les rumeurs annoncent que tous les iPhone 16 auront 8 Go de RAM. Apple se remettrait donc à refaire une différenciation de la mémoire vive en 2025.

Enfin, tous les iPhone 17 auraient le droit à un capteur photo frontal de 24 mégapixels. Les téléphones actuels d’Apple ont un capteur de 12 mégapixels.