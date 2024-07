Plusieurs caractéristiques techniques se dévoilent pour les différents iPhone 17 qu’Apple annoncera en 2025. Il y a notamment des détails sur les écrans, les prix et le nouveau modèle Slim.

Un écran LTPO pour tous les iPhone 17

Le leaker Ice Universe partage les détails techniques et les tailles pour les écrans des iPhone 17 :

iPhone 17 : 6,27 pouces, écran LTPO

iPhone 17 Pro : 6,27 pouces, écran LTPO

iPhone 17 Pro Max : 6,86 pouces, écran LTPO

iPhone 17 Slim : 6,65 pouces, écran LTPO

Il y a deux éléments à prendre en compte ici. Le premier est que tous les écrans iPhone 17 auraient un écran LTPO. Cela signifie qu’Apple pourra proposer ProMotion, son système avec un taux de rafraichissement variable pouvant tomber à 1 Hz et monter jusqu’à 120 Hz quand c’est nécessaire. C’est déjà disponible sur les iPhone Pro existants, mais les modèles non-Pro restent à 60 Hz. Tous les modèles seraient donc logés à la même enseigne avec les iPhone 17.

L’autre point concerne l’iPhone 17 Slim. Les récentes rumeurs s’accordent toutes pour dire qu’Apple va abandonner le modèle Plus et proposer à la place un modèle Slim. Celui-ci serait le nouveau modèle haut de gamme, au-delà de l’iPhone 17 Pro Max. Mais comme nous pouvons le voir, la taille de l’écran serait comprise entre celle de l’iPhone 17 Pro et celle de l’iPhone 17 Pro Max.

Quelques caractéristiques techniques

Le leaker partage également d’autres caractéristiques techniques pour les iPhone 17 Pro, dont 12 Go de RAM, trois capteurs photo de 48 mégapixels à l’arrière et la puce A19 Pro fabriquée avec le processus N3P de TSMC. En comparaison, l’iPhone 17 standard aurait une puce A19 différente.

Du côté de l’iPhone 17 Slim, Apple proposerait une puce A19, deux capteurs photo à l’arrière, un châssis en aluminium et 8 Go de RAM. Cette information précise est toutefois surprenante étant donné que les caractéristiques techniques sont inférieures à celles des modèles Pro, alors qu’il est censé s’agir d’un téléphone très haut de gamme. Il est possible que le leaker se soit emmêlé les pinceaux pour ce modèle précis.

Viennent enfin les prix. L’iPhone 17 coûterait 799$, l’iPhone 17 Pro serait disponible pour 1 099$, l’iPhone 17 Pro Max pour 1 119$ et l’iPhone 17 Slim débuterait à 1 299$.