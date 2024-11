Apple prévoit de retirer le tiroir pour la carte SIM physique des iPhone 17 dans plusieurs pays, selon The Information. Cela marquerait une étape notable.

Apple a déjà retiré le tiroir de la carte SIM sur ses iPhone, et ce depuis les iPhone 14. Mais cela concerne uniquement les États-Unis. Les Américains peuvent uniquement passer par une eSIM pour avoir un forfait. Quant aux utilisateurs dans les autres régions du monde, il est possible d’avoir une carte SIM physique s’ils le souhaitent. L’eSIM est également une possibilité.

Avec les iPhone 17, Apple déciderait donc de retirer le tiroir de la carte SIM physique dans plusieurs pays, mais la liste n’est pas encore communiquée. La France pourrait-elle faire partie du lot ? C’est possible pour une raison toute simple : les principaux opérateurs proposent l’eSIM. En effet, elle est disponible chez Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile, ainsi que chez leurs marques low-cost (Sosh, SFR RED et B&You).

Le potentiel blocage pourrait venir de la part des opérateurs virtuels (MVNO). Mais ils pourraient se réveiller si les iPhone 17 sont seulement compatibles eSIM.

Lors de l’annonce de l’iPhone 14, Apple a présenté l’eSIM comme étant plus sûre qu’une carte SIM physique, car elle ne peut pas être retirée d’un iPhone perdu ou volé. En outre, il est possible de gérer au moins huit eSIM à la fois sur un iPhone, ce qui évite d’avoir à obtenir, transporter et échanger des cartes SIM physiques lors d’un voyage.

À noter que nous avons appris aujourd’hui que les prototypes de l’iPhone 17 Air n’ont pas de tiroir à carte SIM. Cela s’explique par le fait que le smartphone a une épaisseur entre 5 et 6 mm, et il n’y a donc pas de place.