Apple a annoncé les iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, et tous les quatre continuent d’avoir le tiroir pour loger la carte SIM physique.

En 2022, Apple a retiré ce tiroir pour la carte SIM physique sur les iPhone 14. Mais cela a uniquement concerné les États-Unis, le reste du monde pouvait continuer à utiliser une carte SIM physique. Les Américains doivent par conséquent passer obligatoirement par une eSIM.

Avec les iPhone 15 en 2023, l’histoire a été identique. Et pour les iPhone 16, on reste sur cette lancée. Tout le monde dispose d’un emplacement pour la carte SIM physique, sauf les Américains.

Techniquement, Apple aurait pu proposer des iPhone 16 uniquement compatibles eSIM en France, étant donné qu’Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile proposent tous les quatre le support pour ce format. Mais ce ne sera pas pour cette fois.

Doit-on s’attendre à un changement pour les iPhone 17 ? Peut-être. Il faut savoir qu’il y a déjà eu du mouvement du côté des derniers iPad Pro et iPad Air. Ces modèles-là sont uniquement disponibles avec l’eSIM, même en France. Apple va donc naturellement retirer le tiroir pour la carte SIM physique de ses futurs iPhone, mais reste à savoir lesquels.

Le retrait du tiroir pour la carte SIM physique permet de gagner de la place et d’avoir, par exemple, des batteries un peu plus grosses.