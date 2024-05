Il y a un changement à prendre en compte avec les nouveaux iPad Pro OLED M4 et iPad Air M2 : les tablettes n’ont plus un emplacement pour la carte SIM physique. En effet, on retrouve uniquement le support de l’eSIM.

Sur les modèles de la génération précédente, les versions cellulaires de l’iPad Air et de l’iPad Pro comportaient un emplacement physique pour la carte SIM. Sur les nouveaux appareils, ce n’est plus le cas. Tous les modèles cellulaires ne prennent désormais en charge que l’eSIM.

Ce changement peut sembler minime, mais il se veut en réalité assez notable. Déjà, ceux qui ont actuellement un iPad avec une carte SIM et qui veulent passer sur les nouveaux iPad Pro ou iPad Air devront faire le nécessaire au niveau de leur opérateur pour migrer sur une eSIM, ce qui implique généralement un coût. Mais surtout, ce changement pourrait avoir un impact sur les iPhone 16.

Aux États-Unis, Apple propose uniquement l’eSIM sur les iPhone depuis l’iPhone 14 en 2022. Mais dans le reste du monde, nous avons toujours un emplacement pour loger une carte SIM. Ici, le changement pour les iPad ne se limite pas aux États-Unis, mais bien aux différents pays. Il n’est donc pas impossible que les iPhone 16 en France et ailleurs abandonnent le tiroir pour la carte SIM afin d’être exclusivement disponibles en eSIM.

En France, l’eSIM est disponible chez Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile. Le fait d’avoir un téléphone ou une tablette sans logement pour une carte SIM physique n’est donc pas réellement un problème. Ça peut en revanche l’être dans d’autres régions.