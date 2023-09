Contrairement à ce qu’avaient annoncé iGeneration en mars et Challenges hier, les iPhone 15 et 15 Pro conservent leur tiroir pour la carte SIM physique. Les modèles vendus en France et dans le reste du monde ne basculent donc pas sur uniquement l’eSIM, comme c’est le cas aux États-Unis.

Il suffit d’aller jeter un coup d’œil à la page des caractéristiques sur le site d’Apple pour constater que les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max supportent la carte SIM physique (nano-SIM) et l’eSIM. Les photos partagées sur le site d’Apple en Europe montrent également l’emplacement pour le tiroir à carte SIM, là où il est absent sur le site américain.

Il est bon de noter que vous pouvez utiliser uniquement l’eSIM avec l’iPhone 15 si vous le souhaitez, vous n’êtes pas obligé de passer par une carte SIM physique. Ce discours est vrai pour les précédents iPhone, il n’est pas spécifique au nouveau modèle.

Du côté des opérateurs, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile proposent tous les quatre le support de l’eSIM. Apple aurait donc techniquement pu proposer des iPhone 15 uniquement eSIM en France. Mais la société a préféré ne pas le faire.

Les iPhone 15 seront disponibles en précommande ce vendredi et à l’achat le 22 septembre. Les prix ont baissé cette année, comme nous l’avons indiqué dans cet article dédié.