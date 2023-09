Les iPhone 15 vendus en France auront une particularité : abandon de la carte SIM physique pour uniquement proposer le support de l’eSIM. Cette information avait été évoquée pour la première fois en mars et elle se confirme aujourd’hui d’après les informations de Challenges.

Depuis des années maintenant, les constructeurs de téléphones proposent un tiroir pour mettre une carte SIM physique. Est ensuite arrivée l’eSIM, à savoir une carte SIM intégrée. Chez Apple, l’eSIM a fait ses débuts avec l’iPhone XS, mais ce modèle et les suivants ont conservé le tiroir pour la carte SIM physique.

Vient ensuite le cas de l’iPhone 14 où Apple a retiré la carte SIM physique pour uniquement proposer l’eSIM. Mais cela a été une réalité aux États-Unis et non dans les autres pays qui ont conservé la carte SIM. Avec les iPhone 15, qu’Apple annoncera ce soir lors d’une keynote, ce sera l’eSIM uniquement sur les modèles vendus en France et probablement dans d’autres pays, bien que la liste ne soit pas encore connue.

Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free Mobile proposent tous les quatre des offres eSIM. Les Français qui ont encore une carte SIM physique pourront donc faire le transfert vers une eSIM s’ils décident d’acheter l’iPhone 15. À noter que le transfert peut être payant. Chez Sosh par exemple, le coût est de 10€.

