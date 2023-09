Si l’on en croit un rapport provenant de la chaîne d’approvisionnement, BOE, fournisseur chinois d’écrans Apple, place ses espoirs dans le modèle OLED de l’iPhone 15 « standard » cette année en raison de soucis de production. BOE avait initialement pour objectif de fournir cette année en dalles OLED les iPhone 15 et iPhone 15 Plus, mais il serait devenu presque impossible pour le fournisseur de livrer des écrans OLED pour le modèle Plus en 2023. BOE devrait en revanche produire jusqu’à 5 millions de dalles OLED pour l’iPhone 15 d’ici la fin de l’année.

Le même rapport indique aussi que BOE obtiendra probablement l’approbation d’Apple pour les dalles OLED de l’iPhone 15 Plus dès le mois prochain, mais la production de ces dalles serait reportée à l’an prochain. Initialement, BOE devait se charger de dalles pour le modèle standard de 6,1 pouces et le modèle Plus de 6,7 pouces, mais en raison d’un défaut majeur découvert dans le modèle OLED Plus lors des tests de fiabilité du mois d’août, BOE devra fournir uniquement le modèle standard.

Dans l’attente d’une mie en conformité, Samsung Display prendrait la place de BOE pour la production des dalles OLED de l’iPhone 15 Plus. Le géant sud coréen est déjà en charge des dalles OLED des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max.